USA predajú Kanade bomby v hodnote 2,68 miliardy dolárov
Súčasťou dohody je aj predaj viac než 5000 súprav JDAM, ktoré sú schopné premeniť neriadené bomby na riadené munície.
Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že schválili predaj bômb pre Kanadu v hodnote 2,68 miliardy dolárov. Agentúra AFP uvádza, že tento krok prichádza v čase, keď kanadský premiér Mark Carney výrazne zvyšuje výdavky na obranu v reakcii na neistotu vo vzťahoch s Washingtonom, píše TASR.
Americké ministerstvo zahraničných vecí ozrejmilo, že predaj sa týka 3414 leteckých bômb BLU-111, ktoré môžu zasiahnuť celé vojenské formácie, a 3108 bômb GBU-39, určených na ničenie nehybných cieľov.
Súčasťou dohody je aj predaj viac než 5000 súprav JDAM, ktoré sú schopné premeniť neriadené bomby na riadené munície.
Podľa amerického rezortu diplomacie tento predaj „zlepší obrannú schopnosť Kanady pri odrádzaní agresie v regióne, zabezpečí interoperabilitu s americkými silami a posilní jej schopnosť prispievať k spoločnej kontinentálnej obrane“.
AFP pripomína, že Carney v auguste potvrdil, že Kanada tento rok vynaloží na obranu dve percentá HDP a splní tak cieľ NATO. Kanadský premiér už vtedy poukázal na rastúcu neistotu ohľadom úlohy Spojených štátov ako dlhoročného garanta bezpečnosti v rámci NATO, ako aj na možnosť ruskej agresie v Arktíde.
