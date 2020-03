USA predĺžia zákaz vstupu do krajiny pre Európanov

Washington 31. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok avizoval, že Spojené štáty plánujú predĺžiť zákaz vstupu do krajiny pre ľudí prichádzajúcich z Európy. Toto opatrenie je v USA v platnosti od 13. marca na dobu 30 dní. Informoval o tom nemecký denník Die Welt.



Tieto opatrenia zostanú v platnosti a môžu sa ešte sprísniť, povedal Trump v pondelok v záhrade Bieleho domu. Cieľom tohto kroku je obmedziť ďalšie šírenie koronavírusu. "Je veľmi dôležité mať hranice," povedal americký prezident.



Ako poznamenal Die Welt, nie je pritom jasné, dokedy by mal zákaz vstupu do krajiny pre Európanov po novom platiť. Trump v nedeľu oznámil, že reštriktívne opatrenia na boj proti koronavírusovej epidémii v USA by mali byť predĺžené do konca apríla.



Ľudia z krajín Schengenského priestoru, Británie a Írska majú zakázaný vstup do USA približne od polovice marca. Výnimka platí pre amerických občanov, určitých diplomatov a Európanov, ktorí disponujú takzvanou zelenou kartou, a majú teda v USA vystavené dlhodobé pracovné povolenie. Platí to aj pre ich rodinných príslušníkov.