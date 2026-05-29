USA predĺžili čas na rokovania o predaji majetku spoločnosti Lukoil
Autor TASR
Washington 29. mája (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok predĺžili do 27. júna platnosť povolenia, ktoré umožňuje podnikom rokovať s druhým najväčším ruským ropným gigantom - spoločnosťou Lukoil - o kúpe jeho zahraničných aktív napriek sankciám, oznámilo americké ministerstvo financií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
USA predĺžili termín rokovaní už približne šesťkrát, odkedy uvalili vlani v októbri sankcie na Lukoil a ruskú štátnu spoločnosť Rosnefť, keďže ich príjmy zohrávajú významnú úlohu pri financovaní vojny na Ukrajine.
Sankcie prinútili Lukoil predať svoj majetok v hodnote približne 22 miliárd dolárov, ktorý zahŕňal napríklad ropné polia, rafinérie či čerpacie stanice v krajinách od Iraku po Fínsko.
Viacero korporácií vrátane amerických vyjadrilo záujem o kúpu týchto aktív. Podmienkou však je, že spoločnosť Lukoil nesmie dostať žiadnu zálohovú platbu a všetky výnosy sa musia uložiť na zmrazenom účte pod správou USA. Transakcie si tiež vyžadujú konečné schválenie Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií, píše Reuters.
