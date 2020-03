USA predĺžili platnosť výnimiek zo sankcií uvalených na Irán

Washington 31. marca (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondelok predĺžila platnosť niekoľkých výnimiek zo sankcií, ktoré v minulosti vláda Spojených štátov uvalila na Irán v súvislosti s jeho jadrovým programom.



Ako informuje agentúra AP, tieto výnimky týkajúce sa "civilnej jadrovej spolupráce" umožnia zahraničným spoločnostiam pracovať bez hrozby amerických sankcií na miestach, kde Irán priznal svoje jadrové aktivity.



Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo síce podpísal rozhodnutie o predĺžení platnosti výnimiek, no toto rozhodnutie ďalej tlmočil ako pokračovanie reštrikcií voči iránskemu režimu a jeho jadrovému programu. "Ďalšie rozširovanie jadrových aktivít Iránu je neprijateľné. Patrí medzi najväčšie hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová.



Washington predlžuje výnimky zo sankcií voči Iránu aj napriek tomu, že len minulý týždeň zaviedol nové sankcie voči dvadsiatim Iráncom a spoločnostiam, ktoré údajne podporovali šiitské milície v Iraku zodpovedné za útoky na americké vojenské základne.



Iránsky prezident Hasan Rúhání pred časom vyhlásil, že pokiaľ chcú Spojené štáty pomôcť Iránu zvládnuť pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2, mali by uvoľniť hospodárske sankcie. Výnimky z amerických sankcií voči Iránu taktiež umožnia spriatelenému Iraku dovážať energiu vyrobenú v iránskych elektrárňach, od ktorej je do veľkej miery závislý.