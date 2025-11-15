< sekcia Zahraničie
USA predĺžili výnimku zo sankcií pre ruský Lukoil pred platnosťou
Trumpove sankcie prinútili niektoré európske krajiny urýchlene riešiť hrozbu prerušenia dodávok paliva.
Autor TASR
Washington 15. decembra (TASR) - Ministerstvo financií USA predĺžilo platnosť výnimky zo sankcií pre ruský ropný gigant Lukoil len niekoľko dní predtým, ako mali nadobudnúť účinnosť. TASR o tom píše podľa webu Politico.
Nové licencie ministerstva umožňujú Lukoilu prevádzkovať svoje podniky po celom svete do 13. decembra, keďže spoločnosť sa snaží predať svoje zahraničné aktíva. V prípade Bulharska to platí do 29. apríla budúceho roka.
Spoločnosť Lukoil zatiaľ nenašla kupca pre svoje zahraničné spoločnosti po tom, čo dohoda so švajčiarskou firmou Gunvor stroskotala, pretože ju zablokoval Washington. Kúpu rozsiahlych medzinárodných podielov podľa agentúry Reuters zvažuje americká súkromná investičná spoločnosť Carlyle. Potenciálni kupujúci majú čas na dohodu s Lukoilom do 13. decembra.
Očakáva sa, že Washington povolí predaj iba v prípade, že úplne prerušia vzťahy s Lukoilom a finančné prostriedky z predaja budú umiestnené na zablokovaný účet. Lukoil k nemu nebude mať prístup až do skončenia sankcií.
Trumpove sankcie prinútili niektoré európske krajiny urýchlene riešiť hrozbu prerušenia dodávok paliva. Nemecko získalo šesťmesačnú výnimku pre svoju rafinériu Schwedt, ktorú vlastní Rosnefť a Washington ju formalizoval v piatok. Bulharsko zase znárodnilo rafinériu Neftochim v Burgase, ktorú vlastní Lukoil. Maďarsko si počas návštevy premiéra Orbána v Bielom dome zabezpečilo ročnú výnimku na pokračovanie v nákupe ruskej ropy.
Americký prezident Donald Trump v októbri oznámil „obrovské“ nové sankcie zamerané na ruské ropné spoločnosti Lukoil a Rosnefť, pretože Moskva odmietla rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.
Opatrenia oznámené 22. októbra boli „výsledkom nedostatku seriózneho záväzku Ruska k mierovému procesu na ukončenie vojny na Ukrajine,“ uviedlo americké ministerstvo financií, účinnosť mali nadobudnúť 21. novembra.
