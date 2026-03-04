< sekcia Zahraničie
USA predĺžili zákaz komerčných letov do hlavného mesta Haiti
Vo svojom vyhlásení zverejnenom v pondelok FAA oznámil, že predlžuje tento zákaz z dôvodu „rizík pre bezpečnosť letu spojených s pokračujúcou nestabilitou“ na Haiti.
Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Federálny úrad pre letectvo (FAA) Spojených štátov predĺžil svoj zákaz amerických komerčných letov do haitskej metropoly až do 3. septembra. Dôvodom je riziko, že by sa lietadlá mohli stať cieľom tamojších gangov, píše TASR podľa správy agentúry AP.
FAA pozastavil všetky lety do Port-au-Prince po tom, ako v novembri 2024 miestne gangy strieľali na lietadlo americkej spoločnosti Spirit Airlines počas toho, ako pristávalo na tamojšom letisku. Pri incidente utrpela jedna letuška ľahké zranenia a poškodené zostali aj ďalšie komerčné lietadlá na letisku.
Vo svojom vyhlásení zverejnenom v pondelok FAA oznámil, že predlžuje tento zákaz z dôvodu „rizík pre bezpečnosť letu spojených s pokračujúcou nestabilitou“ na Haiti. Agentúra AP konštatuje, že tento krok ešte viac izoluje hlavné mesto.
Piloti môžu od tohto zákazu upustiť len v naliehavom prípade, ktorý si vyžaduje okamžité konanie, ako napríklad v prípade núdzového pristátia.
Lety do hlavného mesta vlani v novembri zastavila aj haitská spoločnosť Sunrise Airways po streľbe, pri ktorej bolo poškodené jej lietadlo.
Niektorí ľudia z dôvodu obmedzení komerčných letov využívajú na cestu do Port-au-Prince helikoptéry alebo súkromné lietadlá.
Mnohí obyvatelia Haiti odmietajú pozemnú dopravu práve pre ozbrojené gangy, ktoré majú pod kontrolou hlavné cesty vedúce do hlavného mesta, a sú známe znásilňovaním žien alebo streľbou do áut.
Gangy kontrolujú približne 90 percent Port-au-Prince a tiež rozsiahle územia vo vnútrozemí krajiny. Väčšina z nich je v zoskupení známom ako Viv Ansanm (Spolužitie), ktoré Spojené štáty označili za teroristickú organizáciu. Minulý rok napríklad spustili koordinované útoky na kľúčovú vládnu infraštruktúru, v dôsledku čoho bolo letisko v hlavnom meste zatvorené takmer tri mesiace.
FAA pozastavil všetky lety do Port-au-Prince po tom, ako v novembri 2024 miestne gangy strieľali na lietadlo americkej spoločnosti Spirit Airlines počas toho, ako pristávalo na tamojšom letisku. Pri incidente utrpela jedna letuška ľahké zranenia a poškodené zostali aj ďalšie komerčné lietadlá na letisku.
Vo svojom vyhlásení zverejnenom v pondelok FAA oznámil, že predlžuje tento zákaz z dôvodu „rizík pre bezpečnosť letu spojených s pokračujúcou nestabilitou“ na Haiti. Agentúra AP konštatuje, že tento krok ešte viac izoluje hlavné mesto.
Piloti môžu od tohto zákazu upustiť len v naliehavom prípade, ktorý si vyžaduje okamžité konanie, ako napríklad v prípade núdzového pristátia.
Lety do hlavného mesta vlani v novembri zastavila aj haitská spoločnosť Sunrise Airways po streľbe, pri ktorej bolo poškodené jej lietadlo.
Niektorí ľudia z dôvodu obmedzení komerčných letov využívajú na cestu do Port-au-Prince helikoptéry alebo súkromné lietadlá.
Mnohí obyvatelia Haiti odmietajú pozemnú dopravu práve pre ozbrojené gangy, ktoré majú pod kontrolou hlavné cesty vedúce do hlavného mesta, a sú známe znásilňovaním žien alebo streľbou do áut.
Gangy kontrolujú približne 90 percent Port-au-Prince a tiež rozsiahle územia vo vnútrozemí krajiny. Väčšina z nich je v zoskupení známom ako Viv Ansanm (Spolužitie), ktoré Spojené štáty označili za teroristickú organizáciu. Minulý rok napríklad spustili koordinované útoky na kľúčovú vládnu infraštruktúru, v dôsledku čoho bolo letisko v hlavnom meste zatvorené takmer tri mesiace.