Predseda demokratov žiada prerátanie výsledkov volieb v Iowe

Washington 6. februára (TASR) - Predseda americkej Demokratickej strany Tom Perez požiadal vo štvrtok o prerátanie výsledkov utorkových volebných zhromaždení strany v štáte Iowa. Stalo sa tak po tom, ako prvé zápolenie v rámci výberu demokratického prezidentského kandidáta poznamenali vážne technické problémy, informovala agentúra AFP.



Tri dni po volebných zhromaždeniach stále nie sú známe konečné výsledky a vznikli pochybnosti o presnosti doteraz zverejnených čísel.



"Čo je veľa, to je veľa," uviedol Perez na Twitteri. "S cieľom uistiť verejnosť o dôveryhodnosti výsledkov, vyzývam Demokratickú stranu v Iowe, aby okamžite začala s prerátavaním," dodal.



Spravodajská stanica BBC predtým vo štvrtok informovala, že po zrátaní 97 percent odovzdaných hlasov tesne viedol Pete Buttigieg pred Berniem Sandersom.



Buttigieg, bývalý starosta mesta South Bend v štáte Indiana, bol zatiaľ na prvom mieste so ziskom 26,2 percenta hlasov. Senátor za štát Vermont Sanders bol však tesne za ním so ziskom 26,1 percenta.



Na treťom mieste bola senátorka za štát Massachusetts Elizabeth Warrenová (18,2 percenta) a štvrtý bol bývalý viceprezident Spojených štátov Joe Biden (15,8 percenta).



Volebnými zhromaždeniami v Iowe sa otvoril niekoľkomesačný maratón týchto tzv. caucusov a primárnych volieb v jednotlivých štátoch, ktorý vyústi v lete do konečného výberu prezidentských kandidátov na nominačných zjazdoch. Demokrati vyberajú do novembrových prezidentských volieb protikandidáta súčasného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa.



Hlasy odovzdané na volebných zhromaždeniach v Iowe sa pre technické problémy sčítavali manuálne a zverejnenie výsledkov hlasovania sa preto posunulo.