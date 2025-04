USA predstavili nové prístavné poplatky pre lode spojené s Čínou

Washington 18. apríla (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok (17. 4.) večer predstavili nové prístavné poplatky pre lode vyrobené a prevádzkované Čínou. Cieľom je podporiť domáci lodiarsky priemysel a obmedziť dominanciu Číny v tomto sektore. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Tento krok sa opiera o vyšetrovanie, ktoré začala ešte predchádzajúca vláda a prichádza v čase eskalácie obchodnej vojny medzi USA a Čínou, čo by mohlo ešte viac zvýšiť napätie.



„Lode a lodná doprava sú životne dôležité pre americkú ekonomickú bezpečnosť a voľný tok obchodu,“ uviedol americký obchodný zástupca Jamieson Greer vo vyhlásení, v ktorom oznámil nové poplatky. Väčšina z nich začne platiť v polovici októbra.



Podľa nového pravidla sa poplatky za tonáž alebo kontajner budú vzťahovať na každú plavbu lode spojenej s Čínou, ale nie v každom prístave, ako sa niektorí v tomto odvetví obávali. Poplatok sa bude posudzovať iba päťkrát za rok a možno ho odpustiť, ak majiteľ lode zadá objednávku na plavidlo vyrobené v USA.



Lodiarsky priemysel v USA mal po druhej svetovej vojne dominantné postavenie vo svete, postupne však začal upadať a teraz predstavuje len 0,1 % celosvetovej produkcie. V tomto sektore teraz dominuje Ázia, pričom Čína stavia takmer polovicu všetkých lodí a je pred Južnou Kóreou a Japonskom. Podľa údajov OSN tieto tri ázijské krajiny sa podieľajú viac ako 95 % na stavbe civilných lodí.



Za lode prevádzkované v Číne a lode vyrobené v Číne sa budú platiť rozdielne poplatky, pričom oba sa budú v nasledujúcich rokoch postupne zvyšovať. V prípade čínskych lodí sa poplatok začína na 18 USD (15,84 eura) za čistú tonáž (NT) alebo 120 USD za kontajner. To znamená, že loď s 15.000 kontajnermi môže zaplatiť obrovský poplatok 1,8 milióna USD.



Peking v piatok varoval, že nové poplatky budú „škodlivé pre všetky strany“. „Zvyšovanie globálnych prepravných nákladov naruší stabilitu globálnych výrobných a dodávateľských reťazcov, zvýši inflačný tlak v Spojených štátoch a poškodí záujmy amerických spotrebiteľov a podnikov,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. „V konečnom dôsledku sa im nepodarí oživiť lodiarsky priemysel v USA,“ dodal.



Americké skupiny, ktoré zastupujú približne 30 priemyselných odvetví, v marci vyjadrili obavy z rizík, ktoré by takéto poplatky mohli predstavovať pre ceny dovážaných produktov.



(1 EUR = 1,136 USD)