USA prekročili hranicu 400.000 úmrtí na ochorenie COVID-19

Washington 20. januára (TASR) - Vyše 400.000 ľudí zomrelo od začiatku pandémie v Spojených štátoch v spojitosti s ochorením COVID-19. V utorok, v predvečer inaugurácie Joea Bidena za prezidenta, to oznámila Univerzita Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore.



Biden si za prioritu svojho prvého funkčného obdobia v Bielom dome stanovil práve boj proti koronavírusu, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Hranicu 400.000 úmrtí dosiahli Spojené štáty iba približne mesiac po tom, čo zaznamenali tristotisíce úmrtie (v polovici decembra), a takmer rok po tom, čo oznámili svoje prvé úmrtie na COVID-19 (koncom februára 2020).



Počet úmrtí v tejto krajine je v absolútnych číslach zďaleka najvyšší, hoci niektoré iné krajiny zaznamenávajú viac mŕtvych v pomere k svojmu obyvateľstvu, napríklad Taliansko, Británia a Belgicko.



Po oznámení prvého úmrtia na COVID-19 v USA vo februári 2020 trvalo približne tri mesiace, kým krajina dosiahla hranicu 100.000 obetí. Bolo to ešte počas prvej vlny pandémie, ktorá najťažšie postihla štát New York.



Trvalo ďalšie štyri mesiace, kým USA dosiahli hranicu 200.000 úmrtí, a iba necelé tri mesiace, kým zaznamenali 300.000 obetí.



Nové prípady nákazy koronavírusom začali v posledných mesiacoch s príchodom zimy a koncoročných sviatkov prudko pribúdať v celej krajine. Následne pribúdali aj úmrtia.



USA celkovo zaznamenali vyše 24,1 milióna prípadov nákazy. Skutočný počet je podľa presvedčenia expertov oveľa vyšší, pretože na začiatku pandémie sa robilo málo testov.



USA začali očkovať svojich obyvateľov v polovici decembra. Biden prisľúbil, že počas prvých 100 dní v prezidentskom úrade bude podaných 100 miliónov dávok.