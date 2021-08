Preplnené lietadlo s afganskými utečencami viezlo rekordný počet ľudí

Washington 21. augusta (TASR) - Nákladné lietadlo amerických vzdušných síl preplnené afganskými utečencami, ktorého fotografia sa v posledných dňoch šírila na internete, v skutočnosti viezlo ešte viac ľudí, než sa pôvodne uvádzalo - nebolo ich 640, ale až 823. V prípade tohto typu lietadla ide o nový rekord v počte pasažierov. Informovali o tom samotné americké vzdušné sily, ktoré v sobotu citovala tlačová agentúra AP.



Veliteľstvo leteckej prepravy vzdušných síl (AMC) v piatok v krátkom vyhlásení napísalo, že pôvodný počet pasažierov v lietadle C-17, ktoré odštartovalo z afganského hlavného mesta Kábul uplynulú nedeľu, bol stanovený na 640, ale do tohto údaju nebolo omylom zahrnutých 183 detí sediacich na kolenách dospelých ľudí.



Vo vyhlásení sa tiež uvádzalo, že správny počet 823 pasažierov je rekord v prípade strategického transportného lietadla C-17. Z letiska v Kábule odštartovalo, keď radikálne hnutie Taliban nečakane rýchlo vpadlo do mesta a prevzalo moc v krajine. To prinútilo tisíce Afgancov a cudzincov ponáhľať sa na letisko a snažiť sa opustiť krajinu - niektorým sa podarilo dostať na vzletovú dráhu.