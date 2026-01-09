< sekcia Zahraničie
USA prepustili dvoch ruských námorníkov zo zadržaného tankera Marinera
Ruské úrady sa budú usilovať o ich čo najskorší návrat do vlasti.
Autor TASR
Moskva 9. januára (TASR) - Spojné štáty prepustili dvoch ruských občanov, ktorí boli súčasťou posádky zadržaného tankera Marinera plaviaceho sa pod ruskou vlajkou. Ruské úrady sa budú usilovať o ich čo najskorší návrat do vlasti. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a TASS.
„V reakcii na našu žiadosť sa americký prezident Donald Trump rozhodol prepustiť dvoch ruských občanov na palube tankera Marinera, ktorých Spojené štáty predtým zadržali počas operácie v severnom Atlantiku,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. „Vítame toto rozhodnutie a vyjadrujeme vďačnosť vedeniu USA,“ dodala.
Spojené štáty zadržali tanker Marinera po niekoľkých týždňoch prenasledovania. Podľa nich v rozpore so západnými sankciami prevážal ropu pre Irán, Rusko a Venezuelu. Zadržali ho len niekoľko dní po tom, čo americké špeciálne jednotky v noci na sobotu zajali a odvliekli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Moskva už v stredu požiadala Washington o prepustenie ruskej posádky tankera, ktorý smeroval do ruského prístavu. Loď sa podľa nej plavila v súlade s normami medzinárodného práva a na základe dočasného povolenia plaviť sa pod štátnou vlajkou Ruskej federácie. Rusko podľa svojich slov opakovane informovalo americké orgány o tom, že ide o civilný tanker.
