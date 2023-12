USA prepustili podnikateľa Saaba výmenou za amerických väzňov

Washington 20. decembra (TASR) - Americká vláda v stredu prepustila kolumbijského podnikateľa Alexa Saaba, väzneného v Spojených štátoch, výmenou za viacerých amerických väzňov vo Venezuele. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Saab je blízkym spojencom režimu venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Zatkli ho v roku 2020 na základe zatykača vydaného v USA za pranie špinavých peňazí. V stredu ho prepustili z väzby. Madurov režim za to prepustí niektorých alebo všetkých desiatich Američanov väznených vo Venezuele, píše AP s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou. Biely dom sa odmietol k záležitosti vyjadriť.



Prepustenie Saaba by bolo považované za výrazný ústupok v prospech Madura. Spojené štátny tiež ponúkajú 15 miliónov dolárov za informácie, ktoré povedú k zatknutiu venezuelského prezidenta obvineného z obchodovania s drogami. Dohoda o prepustení Saaba môže takisto vyvolať hnev v radoch venezuelskej opozície, dodáva AP.



Medzi Američanmi väznenými vo Venezuele sú aj Luke Denman a Airan Berry, bývalí príslušníci špeciálnej armádnej jednotky známej ako Zelené barety. Obaja boli členmi skupiny žoldnierov, ktorá sa v máji 2020 pokúsila preniknúť do Venezuely s cieľom uniesť prezidenta Madura. Americké médiá písali, že Venezuela Denmana a Berryho prepustila v utorok.



Saaba zadržali v roku 2020 v africkom ostrovnom štáte Kapverdy počas jeho cesty do Iránu, kde mal rokovať o obchodovaní s ropou v prospech Madurovej vlády. Obvinili ho zo sprisahania zahŕňajúceho pranie špinavých peňazí prostredníctvom kontraktov s venezuelskou vládou. Madurova vláda tvrdí, že Saab do Iránu cestoval s cieľom nakúpiť potraviny a medicínske zásoby.