USA prerušia so Španielskom všetky obchodné vzťahy

Na snímke Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Nechceme mať so Španielskom nič spoločné,“ uzavrel americký prezident.

Autor TASR
Washington 3. marca (TASR) - Spojené štáty prerušia všetky obchodné vzťahy so Španielskom po tom, ako odmietlo zvýšiť výdavky na obranu na 5 % svojho hrubého domáceho produktu (HDP), vyhlásil v utorok americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Majú skvelých ľudí, ale nemajú skvelé vedenie. A ako viete, boli jedinou krajinou v NATO, ktorá nesúhlasila so zvýšením na 5 %. Nemyslím si, že sú ochotní súhlasiť so zvýšením na akúkoľvek úroveň,“ povedal Trump na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v Bielom dome. „Chceli to udržať na úrovni 2 % a ani tie 2 % neplatia, takže prerušíme všetky obchodné vzťahy so Španielskom. Nechceme mať so Španielskom nič spoločné,“ uzavrel americký prezident.
