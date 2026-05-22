< sekcia Zahraničie
USA presmerujú lety z oblasti postihnutej ebolou na jedno letisko
V prípade, že cestujúci nebudú vykazovať žiadne symptómy, budú môcť pokračovať do svojej cieľovej destinácie.
Autor TASR
Washington 22. mája (TASR) - Spojené štáty presmerujú všetkých cestujúcich, ktorí sa vracajú z krajín zasiahnutých epidémiou eboly, na jediné letisko v oblasti Washingtonu, kde budú robiť zdravotné kontroly. Vo štvrtok o tom informovali oficiálne zdroje, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Ľudia, ktorí sa posledných 21 dní zdržiavali v Konžskej demokratickej republike (KDR) alebo v susednej Ugande či Južnom Sudáne, môžu do USA vstupovať výhradne cez Medzinárodné letisko Washington Dulles (IAD), ktoré je hlavným pre metropolitnú oblasť Washington D.C. Uviedlo to tamojšie Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).
Americký Úrad colnej a hraničnej ochrany (CBP) vydal toto nariadenie s platnosťou pre lety s odletom po 23:59 h miestneho času (06:59 h SELČ) dňa 20. mája, teda v stredu.
CDC spresnilo, že letecké spoločnosti budú kontaktovať každého pasažiera, ktorý má naplánovanú cestu do cieľových destinácií v USA zo zasiahnutých krajín, aby si let zarezervoval na letisko Dulles. Cestujúci sa tam podrobia „rozšírenej“ kontrole, ktorá bude zahŕňať aj dotazník o histórii ich cestovania. Pracovníci budú u pasažierov sledovať príznaky ochorenia, merať im telesnú teplotu a zhromažďovať údaje pre potreby prípadného vyhľadávania kontaktov, spresňuje AFP.
V prípade, že cestujúci nebudú vykazovať žiadne symptómy, budú môcť pokračovať do svojej cieľovej destinácie. Podľa CDC dostanú aj pokyny, ako majú sledovať svoj zdravotný stav. Toto nariadenie o kontrolách sa vzťahuje na občanov Spojených štátov, osoby s trvalým pobytom v USA (štátnych príslušníkov) a osoby s povolením na trvalý pobyt (držiteľov zelených kariet).
Washington už predtým oznámil obmedzenia vstupu pre držiteľov iných ako amerických pasov, ak v posledných 21 dňoch navštívili KDR, Ugandu alebo Južný Sudán.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila najnovšiu smrtiacu epidémiu tejto vysoko nákazlivej choroby sprevádzanej krvácaním a horúčkou za mimoriadnu situáciu medzinárodného významu. Zatiaľ čo WHO považuje riziko šírenia eboly v KDR a v širšom regióne strednej Afriky za vysoké, hrozbu celosvetovej pandémie hodnotí ako „nízku“, uzatvára AFP.
Ľudia, ktorí sa posledných 21 dní zdržiavali v Konžskej demokratickej republike (KDR) alebo v susednej Ugande či Južnom Sudáne, môžu do USA vstupovať výhradne cez Medzinárodné letisko Washington Dulles (IAD), ktoré je hlavným pre metropolitnú oblasť Washington D.C. Uviedlo to tamojšie Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).
Americký Úrad colnej a hraničnej ochrany (CBP) vydal toto nariadenie s platnosťou pre lety s odletom po 23:59 h miestneho času (06:59 h SELČ) dňa 20. mája, teda v stredu.
CDC spresnilo, že letecké spoločnosti budú kontaktovať každého pasažiera, ktorý má naplánovanú cestu do cieľových destinácií v USA zo zasiahnutých krajín, aby si let zarezervoval na letisko Dulles. Cestujúci sa tam podrobia „rozšírenej“ kontrole, ktorá bude zahŕňať aj dotazník o histórii ich cestovania. Pracovníci budú u pasažierov sledovať príznaky ochorenia, merať im telesnú teplotu a zhromažďovať údaje pre potreby prípadného vyhľadávania kontaktov, spresňuje AFP.
V prípade, že cestujúci nebudú vykazovať žiadne symptómy, budú môcť pokračovať do svojej cieľovej destinácie. Podľa CDC dostanú aj pokyny, ako majú sledovať svoj zdravotný stav. Toto nariadenie o kontrolách sa vzťahuje na občanov Spojených štátov, osoby s trvalým pobytom v USA (štátnych príslušníkov) a osoby s povolením na trvalý pobyt (držiteľov zelených kariet).
Washington už predtým oznámil obmedzenia vstupu pre držiteľov iných ako amerických pasov, ak v posledných 21 dňoch navštívili KDR, Ugandu alebo Južný Sudán.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila najnovšiu smrtiacu epidémiu tejto vysoko nákazlivej choroby sprevádzanej krvácaním a horúčkou za mimoriadnu situáciu medzinárodného významu. Zatiaľ čo WHO považuje riziko šírenia eboly v KDR a v širšom regióne strednej Afriky za vysoké, hrozbu celosvetovej pandémie hodnotí ako „nízku“, uzatvára AFP.