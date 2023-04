USA presunuli na Blízky Východ ponorku, dokáže niesť rakety Tomahawk

Dubaj 8. apríla (TASR) — Námorníctvo Spojených štátov presunulo na Blízky východ ponorku schopnú niesť rakety Tomahawk. V sobotu to oznámil hovorca 5. flotily so sídlom v Bahrajne v Perzskom zálive. Bližšie komentovať misiu ponorky odmietol. TASR informuje podľa agentúry AP.



Americké námornictvo o rozmiestňovaní svojich ponoriek informuje len výnimočne. Sobotné vyhlásenie Timothyho Hawkinsa sa preto považuje za demonštráciu sily voči Iránu.



Ponorka s jadrovým pohonom preplávala Suezským prieplavom v piatok. "Je schopná niesť až 154 rakiet Tomahawk a bude súčasťou 5. flotily, ktorá pomáha zaistiť regionálnu námornú bezpečnosť a stabilitu," povedal Hawkins.



Domovským prístavom ponorky na jadrový pohon je Kings Bay v štáte Georgia. Rakety Tomahawk vypúšťané z lodí alebo ponoriek môžu zasiahnuť ciele až do vzdialenosti 2 500 kilometrov.



Americká 5. flotila v súčasnosti hliadkuje v Hormuzskom prielive, ktorý oddeľuje Perzský záliv od Arabského mora. Tankery tadiaľto prepravujú až 20 percent všetkej ropy. Pôsobiskom flotily je tiež Červené more až po Suezský prieplav.



Americko-iránske napätie sa vyostrilo v roku 2015, keď vtedajší prezident Donald Trump odstúpil od dohody svetových mocností s Teheránom o iránskom jadrovom programe. Obnoviť ju nedokázala ani Bidenova administratíva.



Situácia sa vyostrila, keď Irán dodal Rusku útočné drony vo vojne na Ukrajine. Teherán tiež zlepšil svoje vzťahy s Čínou, ktorá minulý mesiac sprostredkovala dohodu o obnovení diplomatických vzťahov medzi Iránom a Saudskou Arábiou.