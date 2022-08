USA presunuli plánovaný test balistickej rakety pre napätie v Taiwane

Washington 4. augusta (TASR) - Spojené štáty odložili test medzikontinentálnej balistickej rakety Minuteman III, aby sa vyhli eskalácii napätia s Pekingom počas čínskych vojenských cvičení v Taiwanskom prielive. Vyplýva to z vyjadrenia amerických predstaviteľov. Informuje o tom britský denník The Guardian s odvolaním sa na americký denník Wall Street Journal (WSJ).



"Ide o dlho plánovaný test, ktorý sa však odkladá, aby sa zabránilo akémukoľvek nedorozumeniu vzhľadom na kroky ČĽR (Čínskej ľudovej republiky) v okolí Taiwanu," povedal americký predstaviteľ pre WSJ. Nešpecifikoval však, o koľko sa môže test oneskoriť. Podľa jedného z predstaviteľov to má byť desať dní, napísalo WSJ.



Americká armáda plánovala odpáliť testovanú raketu z leteckej základne Vandenberg v Kalifornii. USA robia takýto test zvyčajne niekoľkokrát do roka na preverenie spoľahlivosti svojich medzikontinentálnych balistických rakiet, píše The Guardian.



Washington odložil test rakety Minuteman III aj v marci, aby nevzniklo akékoľvek nedorozumenie v súvislosti s rozhodnutím ruského prezidenta Vladimira Putina uviesť ruské jadrové sily do stavu pohotovosti.



Čína vo štvrtok spustila vojenské cvičenia v Taiwanskom prielive, ktoré budú trvať do nedele. Ide o reakciu na návštevu predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane. Peking považuje tento samosprávny ostrov za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať.