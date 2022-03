USA presunuli test jadrovej rakety, aby sa vyhli nedorozumeniu

Washington 3. marca (TASR) - Americké ministerstvo obrany v noci na štvrtok oznámilo, že presunie na iný termín plánovaný test jadrovej balistickej strely, aby sa Spojené štáty vyhli akémukoľvek nedorozumeniu v súvislosti s rozhodnutím ruského prezidenta Vladimira Putina uviesť ruské jadrové sily do stavu pohotovosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a televízie CNN.



"Aby sme ukázali, že nemáme v úmysle zapojiť sa do žiadnej akcie, ktorá by mohla byť nepochopená... minister obrany (Lloyd Austin) nariadili presunutie testu našej medzikontinentálnej balistickej rakety typu Minuteman III, ktorý bol naplánovaný na tento týždeň," uviedol hovorca Pentagonu John Kirby.



Zároveň dodal, že americká armáda k tomuto kroku pristúpila, aby ukázala, že Spojené štáty sú "zodpovednou jadrovou veľmocou". Podľa Kirbyho by Spojené štáty, tiež chceli, aby Rusko recipročne "znížilo" napätie v súvislosti s ukrajinskou krízou.



Hovorca Pentagonu tiež uviedol, že USA neuviedli svoje jadrové zbrane do pohotovosti v reakcii na krok ruského prezidenta, ktorý Kirby označil za nebezpečný a zbytočný.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu taktiež označil "provokačnú" rétoriku ruského prezidenta v súvislosti s ruskými jadrovými silami za "vrchol nezodpovednosti".



"Je to nebezpečné. Zvyšuje to riziko zlej kalkulácie. Je nutné sa tomu vyhnúť," uviedol Blinken.



Podľa agentúry AP Spojené štáty ročne vykonajú približne štyri testy svojej balistickej strely typu Minuteman III.