USA preventívne obmedzia cestovanie z ôsmich juhoafrických krajín

Washington 26. novembra (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili, že preventívne obmedzujú cestovanie z ôsmich juhoafrických krajín. Dôvodom sú obavy z nového variantu koronavírusu, zisteného v Juhoafrickej republike (JAR). Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Cestovanie bude od pondelka 29. novembra vo väčšine prípadov zakázané z Botswany, Eswatini (bývalé Svazijsko), JAR, Lesotha, Malawi, Mozambiku, Namíbie a Zimbabwe. Pre AFP to uviedol nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ administratívy prezidenta Joea Bidena.



Z týchto ôsmich krajín budú môcť pricestovať iba občania USA a obyvatelia s trvalým pobytom v USA, dodal predstaviteľ.



Neskôr oznámenie potvrdil na sociálnej sieti aj samotný šéf Bieleho domu. A doplnil, že toto preventívne opatrenie bude platiť dovtedy, kým nebude k dispozícii viac faktov o novom variante.



"Naši vedci a predstavitelia verejného zdravotníctva urýchlene pracujú na tom, aby sa o tomto variante dozvedeli viac," vyhlásil ešte nemenovaný predstaviteľ.



"Prezident Biden sľúbil, že podnikne všetky potrebné opatrenia, aby udržal Američanov v bezpečí a porazil pandémiu. A tento krok odporučili experti americkej vlády a krízový tím pre pandémiu covidu," vysvetlil.



Popredný vedec a poradca americkej vlády Anthony Fauci v piatok už predtým vyhlásil, že Washington potrebuje viac údajov o znepokojujúcom novom variante koronavírusu, prvýkrát zistenom v južnej Afrike, a až potom sa pridá k ostatným krajinám, ktoré úplne zakázali lety zo spomínanej oblasti. V piatok o tom informovala americká televízia CNN, následne agentúra AFP.



Fauci pre CNN povedal: "Vždy je tu tá možnosť zastaviť lety, ale treba sa uistiť, že na takýto krok je opodstatnenie. A práve o tom sa teraz uisťujeme."



Dodal, že "ešte nič nenaznačuje", že novozistený variant koronavírusu sa dostal do Spojených štátov.



Výskyt nového variantu, prvýkrát zaznamenaného v Juhoafrickej republike (JAR), vyvolal v krajinách po celom svete horúčkovité úvahy, aká veľká je táto hrozba, píše AFP.



Británia, Nemecko, Taliansko a Holandsko patria ku krajinám, ktoré ako prvé pozastavili lety z JAR a okolitých krajín. Japonsko napríklad bude žiadať cestujúcich z tohto regiónu, aby išli na desať dní do karantény.



Vedci sa čo najrýchlejšie snažia analyzovať nový variant, ktorý má mnoho mutácií na spike proteíne (hrotovom proteíne). Šíria sa obavy, že môže byť nákazlivejší než variant delta a môže byť odolný voči súčasným vakcínam, píše AFP.