USA prevzali ropu zo zadržaných tankerov v Karibiku, spracovávajú ju
Autor TASR
Washington 24. januára (TASR) - Spojené štáty prevzali ropu zo zadržaných tankerov napojených na Venezuelu. Spracovávajú ju americké rafinérie, uviedol prezident USA Donald Trump v rozhovore pre denník The New York Post, ktorý bol zverejnený v sobotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Povedzme to takto, oni nemajú žiadnu ropu. My si berieme ropu,“ vyhlásil Trump. Podľa jeho slov sa ropa spracováva na „rôznych miestach“ vrátane Houstonu. Americká armáda zadržala už sedem tankerov napojených na Venezuelu a vláda plánuje predať až 50 miliónov barelov ropy. „Časť z toho dostane Venezuela a my dostaneme tiež časť. Potom tu máme ešte veľké ropné spoločnosti,“ vyhlásil Trump podľa denníka.
Americká vláda sa snaží kontrolovať produkciu, spracovanie a distribúciu venezuelskej ropy od zadržania prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky Cilije Floresovej americkými silami 3. januára. Šéf Bieleho domu sa začiatkom januára stretol s predstaviteľmi ropných spoločností, aby diskutovali o investovaní 100 miliárd dolárov do opravy a modernizácie ropného priemyslu Venezuely. Úrady chcú v rámci obnovy použiť financie zo zabavených tankerov.
Šéf Bieleho domu vyhlásil blokádu sankcionovaných ropných tankerov smerujúcich do Venezuely alebo z nej už 16. decembra 2025 prostredníctvom svojho príspevku na sociálnej sieti, v ktorom hovoril o „totálnej a kompletnej“ blokáde týchto plavidiel.
Vyhlásenie sa považuje za formálny začiatok uplatňovania opatrení, ktoré USA následne v praxi vynucujú zadržiavaním alebo vynúteným zastavením a kontrolou tankerov v Karibskom mori, ak porušujú americké sankcie.
