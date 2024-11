USA prezentujú plány na rozšírenie jadrovej energetiky

Baku 13. novembra (TASR) - Americkí predstavitelia v stredu predstavili plány na strojnásobenie jadrovej energie do roku 2050 ako dvojstranný projekt, ktorý by mohol "prežiť" aj nastupujúcu administratívu novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Biely dom v utorok predstavil rozsiahly plán na vybudovanie nových kapacít v oblasti jadrovej energie, čím splnil svoj minuloročný záväzok.



Tento krok bude pravdepodobne jednou z posledných častí ambicióznej politiky energetickej transformácie, ktorú môže odchádzajúci prezident USA Joe Biden zaviesť pred svojím odchodom z funkcie začiatkom budúceho roka.



Znovuzvolenie Trumpa, ktorý spochybňuje realitu zmeny klímy a prisľúbil odstúpenie Washingtonu od prelomovej Parížskej dohody, znepokojilo účastníkov klimatického summitu COP29.



Predstavitelia USA sa však na stretnutí v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku snažili ubezpečiť svojich partnerov, že Trump nebude môcť zrušiť opatrenia USA v oblasti klímy.



Bidenov poradca pre klímu Ali Zaidi v stredu naznačil, že práve jadrové plány sú toho príkladom.



"Chcel by som vám pripomenúť, že ide o oblasť, ktorá sa vyznačuje nielen dvojstrannou podporou, ale aj o zónu, v ktorej si demokratické a republikánske administratívy navzájom odovzdávajú štafetu, aby pokračovali v pokroku," povedal Zaidi. "Tieto ciele sú odvážne, ale aj dosiahnuteľné," dodal.



Tento krok prichádza s rastúcim záujmom o jadrovú energiu v Spojených štátoch.



Dve americké energetické spoločnosti sa pripravujú na opätovné spustenie jadrových elektrární vrátane zariadenia Three Mile Island - miesta najhoršej havárie komerčnej jadrovej elektrárne v histórii USA.



Technologickí giganti vrátane spoločností Amazon, Microsoft a Google tiež nedávno podpísali dohody o využívaní jadrovej energie, keďže hľadajú bezuhlíkové zdroje elektrickej energie.



Výstavba jadrových reaktorov je oveľa drahšia ako zostrojenie solárnych alebo veterných elektrární. Vzhľadom na riziko havárií, ako boli udalosti v japonskej Fukušime alebo v sovietskom Černobyli, môže táto stratégia odolávať tvrdej opozícii.



Mnohé krajiny sa však domnievajú, že rastúca jadrová energia bude jediným spôsobom, ako splniť záväzky týkajúce sa "čistej nulovej energie".



Delegácia USA sa na summite COP19 snaží ukázať, že Washington bude aj naďalej dôrazne konať v oblasti klímy. Zaidi vyjadril "dôveru v trvalosť" Bidenovho klimatického programu.



"Veľkú úlohu v tom zohráva impulz, ktorý vznikol mimo vlády a ktorého nositeľom je súkromný sektor. Nielenže sa klimatické zmeny počas nasledujúcich štyroch rokov nezastavia, ale som presvedčený, že sa nespomalí ani implementácia zákona o čistej energii, investície a pracovné miesta v USA," dodal poradca.