Prezident Biden vydal memorandum o zvýšenej ochrane LGBTQ ľudí

Washington 5. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vydal prezidentské memorandum, ktoré má zabezpečiť zvýšenú ochranu práv príslušníkov LGBTQ komunity na celom svete. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



Memorandum, ktoré Biden predstavil vo štvrtok na pôde rezortu diplomacie, vychádza zo od smernice z roku 2011 prijatej za vlády exprezidenta Baracka Obamu, v ktorej Biden zastával funkciu viceprezidenta.



"Ku všetkým ľudským bytostiam by sa malo pristupovať s rešpektom a s dôstojnosťou, a malo by im byť umožnené žiť bez strachu, odhliadnuc od toho, kým sú a koho milujú," píše sa v znení memoranda, podľa ktorého budú USA stáť v prvej línii boja za práva LGBTQ.



Memorandum nariaďuje americkým agentúram pôsobiacim v zahraničí, aby sa aktívnejšie zapájali do boja proti kriminalizácii a diskriminácii členov LGBTQ komunity v zahraničí. Jedným zo spôsobov, ako tak môžu urobiť, je podľa nariadenia aj uvalenie finančných sankcií či obmedzenie vydávania víz v prípade, že vlády jednotlivých krajín porušujú práva svojich LGBTQ občanov.



Prezidentské nariadenie zároveň apeluje na americké ministerstvo zahraničných vecí, aby do svojich výročných správ o ľudských právach zahŕňalo aj správy o násilí, diskriminácii a zákonoch namierených proti príslušníkom komunity LGBTQ.



Prezidentské memorandum má hlavne symbolický charakter, pripomína Reuters. Biden však už počas prezidentskej kampane zdôrazňoval potrebu ochrany LGBTQ komunity pred diskrimináciou, a zasadzoval sa za záruky spravodlivého zaobchádzania s jej príslušníkmi i za boj za práva tejto komunity na globálnej úrovni. Od prevzatia úradu už podpísal výkonné nariadenie, ktoré LGBTQ ľuďom zaisťuje ochranu proti diskriminácii na federálnej úrovni.



Biden tiež avizoval, že počas prvých sto dní v úrade chce podpísať zákon pod názvom Equality Act bojujúci za rovnosť a proti diskriminácii LGBTQ komunity. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová vo štvrtok potvrdila, že prezident má naďalej ambíciu tento sľub splniť. Pripomenula však, že najskôr bude musieť návrh príslušného zákona odsúhlasiť Kongres.