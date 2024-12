Prezident Biden zmiernil tresty 37 odsúdeným na trest smrti

Washington 23. decembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden v pondelok zmiernil tresty smrti 37 odsúdeným väzňom. Urobil tak necelý mesiac pred návratom Donalda Trumpa do Bieleho domu. Agentúra AFP pripomína, že počas prvého funkčného obdobia republikánskeho prezidenta vzrástol počet popráv prostredníctvom smrtiacej injekcie, informuje TASR.



"Tieto zmiernenia trestov sú v súlade s moratóriom, ktoré moja administratíva zaviedla na federálne popravy v prípadoch iných ako terorizmus a masové vraždy motivované nenávisťou," uviedol Biden. Vo vyhlásení oznámil, že väzňom sa trest smrti zmierňuje na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.



"Nemýľte sa: odsudzujem týchto vrahov, smútim za obeťami ich ohavných činov," uviedol prezident. "Vedený svojím svedomím a skúsenosťami... som však viac ako kedykoľvek predtým presvedčený, že musíme zastaviť uplatňovanie trestu smrti na federálnej úrovni. S čistým svedomím nemôžem stáť bokom a dovoliť novej administratíve, aby obnovila popravy, ktoré som zastavil," dodal Biden.



Televízia NBC pripomína, že novozvolený prezident Trump počas svojej kampane avizoval, že v prípade víťazstva vo voľbách obnoví federálne popravy a rozšíri počet osôb, ktoré môžu byť potrestané trestom smrti.



Do tejto kategórie by chcel Trump zaradiť páchateľov násilia na deťoch, migrantov, ktorí zabili občanov USA, aj osoby odsúdené za obchod s ľuďmi a drogami.



Počas Trumpovho prvého mandátu popravili federálne orgány 13 ľudí. Išlo o najväčší počet popráv od vlády prezidenta Grovera Clevelanda v 90. rokoch 19. storočia.