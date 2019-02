Trump vylúčil zníženie počtu amerických vojakov v Južnej Kórei

Južná Kórea podpísala 10. februára so Spojenými štátmi novú dohodu o tom, akú finančnú čiastku má platiť za americkú vojenskú prítomnosť na svojom území.

Washington 22. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vylúčil možnosť, že zníženie počtu amerických príslušníkov ozbrojených síl v Južnej Kórei by mohlo byť súčasťou dohody na pripravovanom summite so Severnou Kóreou. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nie, nie je. Nie je to predmetom rokovaní," odpovedal Trump reportérom na otázku, či uvažuje o stiahnutí 28 500 amerických vojakov rozmiestnených v Kórejskej republike.



Podpísaniu predchádzal celý rad neúspešných rokovaní o tejto záležitosti, čo už začínalo zainteresovaným spôsobovať starosti o osude desiatky rokov trvajúceho armádneho spojenectva Južnej Kórey a USA, napísala v tejto súvislosti agentúra AP.