Rodiny obetí zrútenej budovy na Floride dostanú takmer miliardu

Na archívnej snímke z 28. júna 2021 zrútený bytový dom na Floride. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 25. júna 2021 záchranári prehľadávajú trosky časti dvanásťpodlažného obytného domu, ktorá sa zrútila v kalifornskom meste Surfside, ležiacom na pobreží Atlantického oceánu asi deväť kilometrov severne od Miami Beach. Foto: TASR/AP

Miami 12. mája (TASR) - Preživší a pozostalí po obetiach vlaňajšieho zrútenia 12-poschodového obytného domu vo floridskom meste Surfside ležiacom neďaleko Miami sa s tamojšími úradmi dohodli na predbežnom odškodnení vo výške 997 miliónov dolárov. Oznámili to v stredu ich právni zástupcovia Carlos Silva a Harley Tropin s tým, že celková suma odškodného sa ešte môže zvýšiť. Informuje o tom agentúra AFP.Veľká časť 12-podlažnej obytnej budovy Champlain Towers South v Surfside, asi šesťtisícovom prímorskom meste na severnom okraji Miami Beach, sa zrútila počas noci z 24. na 25. júna 2021, keď jej obyvatelia ešte spali. V deň zrútenia sa podarilo zachrániť 35 ľudí, ale odvtedy už v troskách nenašli nikoho živého.Záchrannú časť operácie ukončili už 7. júla, keďže už nebola nádej, že by niekto mohol pod troskami prežiť. Celkovo si tragédia vyžiadala 98 životov. Poslednú z obetí pritom identifikovali až takmer mesiac po páde budovy.Konečná správa z vyšetrovania príčin zrútenia budovy ešte nebola zverejnená. Predbežné zistenia však naznačujú, že budova mala narušenú statiku.Dohoda o vyrovnaní, ktorej dosiahnutie oznámil v stredu súd okresu Miami-Dade, sa týkala hromadnej žaloby voči viacerým obžalovaným vrátane poisťovní či developerov zodpovedných za stavbu budovy susediacej so zrútenou Champlain Towers South. Žalobcovia totiž tvrdili, že k zrúteniu budovy prispeli vibrácie vyvolané prácami, ktoré práve prebiehali na tejto susednej budove.Floridský sudca Michael Hanzman začiatkom tohto roka schválil 83 miliónové odškodnenie pre ľudí, ktorí v dôsledku zrútenia utrpeli ekonomické straty, ako boli napríklad vlastníci bytových jednotiek, netýkalo sa však pozostalých po obetiach.