Rozsiahly únik ropy trápi južnú Kaliforniu

Washington 4. októbra (TASR) – Tisíce litrov ropy unikli počas uplynulého víkendu z podvodného ropovodu pri pobreží južnej Kalifornie, kde spôsobili rozsiahlu ekologickú katastrofu. Mnohí obyvatelia pobrežného mestečka Huntington Beach, pri ktorom sa nachádzajú obľúbené pláže, si však myslia, že úrady na túto katastrofu nereagovali dostatočne rýchlo, uviedla agentúra AP.



Bariéry, ktoré mali zadržať ropu, boli na hladine mora rozmiestnené až v nedeľu večer, zatiaľ čo potápači pátrali po zdroji úniku. Ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú a žijú, si však olejový povlak na hladine mora a zápach ropy všimli už v piatok večer.



Americká pobrežná stráž však o ropnej škvrne informovala až v sobotu poobede, keď zriadila aj koordinačný tím. Spoločnosť Beta Offshore, dcérska spoločnosť texaskej firmy Amplify Energy, ktorá poškodený ropovod využíva, navyše pozastavila jeho prevádzku až v sobotu v noci.



Garry Brown, šéf miestnej environmentálnej organizácie Orange County Coastkeeper, kritizoval podľa neho nedostatočnú koordináciu medzi miestnymi úradmi a pobrežnou strážou.



"Kým sa (škvrna) dostane k pobrežiu, stihne spôsobiť obrovské škody. Pre nás je frustrujúce to, že sa tomu dalo zabrániť, keby (úrady) reagovali rýchlo," povedal Brown, ktorý žije v Huntington Beach.



Do mora medzitým uniklo približne 573.000 litrov ťažkej ropy, pričom časť z nej vyplavilo na pobrežie kalifornského okresu Orange County. Pláže pri meste Huntington Beach aj inde tak môžu byť v dôsledku znečistenia zatvorené niekoľko týždňov či dokonca mesiacov. More na nich už na ne začalo vyplavovať ryby aj vtáky pokryté ropou.



"Opakovane sme svedkami toho, aké škody spôsobujú ropné škvrny v našich pobrežných biotopoch... Je v našich silách zabrániť budúcim únikom (ropy)," napísal na Twitteri senátor z Kalifornie Alex Padilla, pričom opäť vyzval na úplný zákaz ťažby ropy z morského dna.