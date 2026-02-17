< sekcia Zahraničie
USA pri ďalších útokoch na údajné pašerácke lode zabili 11 ľudí
Americké sily zaútočili vo východnom Pacifiku na dve lode, pričom na každej z nich prišli o život štyri osoby.
Autor TASR
Washington 17. februára (TASR) — Americká armáda v utorok oznámila, že pri pondelňajších útokoch na tri plavidlá podozrivé z pašovania drog vo východnej časti Tichého oceánu a v Karibskom mori zahynulo 11 ľudí. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Americké sily zaútočili vo východnom Pacifiku na dve lode, pričom na každej z nich prišli o život štyri osoby. Ďalšie tri osoby zahynuli pri útoku na tretie plavidlo v Karibiku. Zranenia neutrpeli žiadni príslušníci armády, uviedlo Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) v príspevku na sociálnej sieti X.
Súčasťou príspevku sú aj videozáznamy útokov. Na dvoch lodiach pred nimi zaznamenali pohyb osôb.
Spojené štáty začali bojovať proti pašerákom začiatkom septembra 2025. Pri týchto operáciách odvtedy zahynulo viac ako 140 ľudí, desiatky plavidiel zničili.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že je vo vojne s „narkoteroristami“ operujúcimi v Latinskej Amerike. Doteraz však nepredložila dôkazy o tom, že plavidlá, na ktoré sa zameriava, sú zapojené do obchodovania s drogami.
Odborníci na medzinárodné právo a ľudskoprávne organizácie tvrdia, že útoky sú pravdepodobne mimosúdnymi popravami, keďže ich cieľom sú zjavne civilisti, ktorí nepredstavujú bezprostrednú hrozbu pre Spojené štáty.
