Streda 6. máj 2026
USA pri ďalších útokoch na údajné pašerácke lode zabili päť ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Washington 6. mája (TASR) - Americká armáda uviedla, že za uplynulé dva dni zabila päť ľudí pri dvoch útokoch na lode údajne pašujúce drogy vo vodách pri pobreží Latinskej Ameriky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Južné velenie ozbrojených síl USA (SOUTHCOM) v utorok oznámilo, že armáda „podnikla smrtiaci úder na plavidlo používané teroristickou organizáciou“ vo východnej časti Tichého oceána.

V príspevku na sieti X velenie napísalo, že loď zasiahnutá v utorok sa pohybovala po obvyklých pašeráckych trasách a „bola zapojená do obchodu s drogami“. Pri útoku zahynuli traja „narkoteroristi“.

Armáda USA zneškodnila loď prevádzkovanú „teroristickými organizáciami“ aj v pondelok, pričom o život prišli dvaja ľudia.

Pri operácii americkej vlády, ktorá je zameraná na zneškodňovanie plavidiel údajne zapojených do obchodovania s drogami v Tichom oceáne a Karibiku, zahynulo od začiatku vlaňajšieho septembra už 190 ľudí.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že je vo vojne s „narkoteroristami“ z Latinskej Ameriky. Doteraz však nepredložila dôkazy o tom, že lode, na ktoré sa zameriava, sú zapojené do obchodovania s drogami.

Odborníci na medzinárodné právo a organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že tieto útoky sú pravdepodobne mimosúdnymi popravami, keďže ich cieľom sú zjavne civilisti, ktorí nepredstavujú bezprostrednú hrozbu pre Spojené štáty.
