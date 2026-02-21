< sekcia Zahraničie
USA pri ďalšom útoku na údajnú pašerácku loď zabili troch ľudí
Kritici však spochybňujú, či sú takéto smrteľné útoky v medzinárodných vodách v súlade s medzinárodným právom.
Autor TASR
Washington 21. februára (TASR) – Americká armáda v piatok oznámila, že zaútočila na plavidlo vo východnej časti Tichého oceánu, ktoré prevážalo údajných „narko-teroristov“. Pri zásahu zahynuli traja ľudia. TASR o tom píše podľa správy od agentúry DPA.
Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) uviedlo na sociálnej sieti X, že spravodajské informácie potvrdili pohyb lode po známych trasách pašovania drog vo východnom Pacifiku ako aj jej zapojenie do pašovania drog.
Administratíva prezidenta Donalda Trump od septembra vykonáva vojenské údery na podozrivé plavidlá v Karibiku a vo východnej časti Tichého oceánu s odôvodnením, že ide o snahu obmedziť medzinárodné pašovanie drog.
Podľa oficiálnych údajov si podobné operácie doteraz vyžiadali približne 130 obetí.
