TRAGÉDIA: Pri nehode v americkom North Las Vegas zomrelo deväť ľudí

Los Angeles 30. januára (TASR) – Deväť ľudí prišlo o život v americkom meste North Las Vegas po tom, ako tam vozidlo vo veľkej rýchlosti prešlo na červenú a vrazilo do ďalších piatich áut. Oznámila to miestna polícia, informovali v nedeľu agentúry AFP a AP.



Ďalšia osoba bola po sobotňajšej havárii v kritickom stave v nemocnici.



"Takúto dopravnú nehodu s toľkými obeťami sme ešte nezažili," uviedol hovorca polície v meste North Las Vegas, ktoré leží pri známom meste kasín Las Vegas v americkom štáte Nevada.



Auto značky Dodge Challenger podľa hovorcu prešlo veľkou rýchlosťou cez križovatku, hoci malo červenú, a následne narazilo do ďalších vozidiel. Spôsobilo tým "chaotickú udalosť", do ktorej sa dostalo celkovo šesť áut a 15 ľudí.



Zomrelo deväť ľudí vrátane oboch cestujúcich v aute Dodge Challenger. Obete boli vo veku od "mladých mladistvých po dospelých v strednom veku", dodal policajný hovorca.