HAVÁRIA PARAŠUTISTICKÉHO LIETADLA: Hlásia 15 zranených

Camden 3. júla (TASR) — Pätnásť ľudí bolo prevezených do nemocnice po tom, čo v stredu večer parašutistické lietadlo v americkom štáte New Jersey zišlo z letiskovej dráhy a havarovalo v lese. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.



Nehoda sa stala na letisku Cross Keys, ležiacom približne 34 kilometrov juhovýchodne od Filadelfie. Na palube lietadla Cessna 208B sa v tom čase nachádzalo 15 osôb, uviedol hovorca Federálneho úradu pre letectvo (FAA).



Troch ľudí previezli do traumacentra Cooperovej univerzitnej nemocnice v Camdene, osem osôb s menej vážnymi zraneniami ošetrili na tamojšej pohotovosti, uviedla hovorkyňa nemocnice Wendy A. Maranová. Zvyšné štyri osoby utrpeli ľahšie zranenia, dodala.