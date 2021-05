Pri streľbe v Miami zomreli dve osoby a najmenej 20 je zranených

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Miami 30. mája (TASR) - Dvaja ľudia prišli o život a najmenej 20 ďalších utrpelo zranenia pri nedeľňajšej hromadnej streľbe neďaleko amerického mesta Miami na Floride, keď trojčlenný gang začal náhodne strieľať do davu ľudí, ktorí prišli na koncert. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu políciu.K streľbe došlo v skorých ranných hodinách v areáli biliardovej haly pri meste Miami Gardens severozápadne od centra pobrežného Miami, kde sa konalo hudobné podujatie a niekoľko ľudí stálo vonku. Náhle sa k davu priblížilo vozidlo SUV, z ktorého "", uvádza sa vo vyhlásení polície v okrese Miami-Dade. Trojica mužov následne nasadla do auta a z miesta činu utiekla.Keď dorazili prví záchranári, našli dve obete a najmenej 20 zranených, ktorí boli prevezení do nemocníc. Minimálne jedna osoba je v kritickom stave.Šéf miestnej polície Alfredo Ramirez tento incident na Twitteri odsúdil ako "". Páchateľov nazval "" a prisľúbil, že polícia zaistí v tejto veci spravodlivosť.AFP upozorňuje, že k smrteľným násilným činom v súvislosti s použitím zbraní dochádza v USA často a ich cieľom sa stávajú i školy, nákupné centrá či pracoviská. V uplynulom roku sa ich počet značne zvýšil. Nezisková organizácia Gun Violence Archive (GVA) vlani evidovala v Spojených štátoch viac než 43.000 úmrtí v dôsledku násilia páchaného strelnými zbraňami vrátane samovrážd.V posledných mesiacoch došlo k takýmto činom napríklad v budove organizácie FedEx v Indianapolise, v úradnej budove v Kalifornii, v obchode s potravinami v Colorade, ako aj v niekoľkých wellness centrách v Atlante.Americký prezident Joe Biden nazval násilie páchané v USA strelnými zbraňami "", ktoré podľa neho spôsobuje "".