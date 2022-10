USA: Pri nálete v Sýrii boli zabití dvaja poprední predstavitelia IS

Washington/Damask 7. októbra (TASR) - Pri americkom nálete na severe Sýrie boli vo štvrtok zabití dvaja poprední predstavitelia teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Oznámilo to v noci na piatok Ústredné velenie armády Spojených štátov (CENTCOM), z vyhlásenia ktorého cituje agentúra AFP.



"Americké sily vykonali úspešný nálet na severe Sýrie," informoval CENTCOM. Pri nálete boli podľa jeho vyhlásenia zabití dvaja poprední predstavitelia IS. Zároveň však nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam na strane amerických síl ani žiadnym materiálnym škodám v ich technike.



CENTCOM už predtým informoval, že v ten istý deň zabili americké sily pri inom nálete v Sýrii ďalšieho člena IS. Agentúra AFP pripomína, že USA sa takýmito operáciami snažia zasiahnuť proti džihádistom z IS, ktorí síce boli územne porazení, no ešte stále vykonávajú útoky v Sýrii aj susednom Iraku.