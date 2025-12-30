< sekcia Zahraničie
USA pri odvetných útokoch v Sýrii už zneškodnili 25 členov IS
Pri útoku z 13. decembra v stredosýrskom meste Palmýra osamotený strelec z IS zabil dvoch amerických vojakov a jedného civilistu.
Autor TASR
Damask 30. decembra (TASR) - Spojené štáty a ich spojenci od začiatku odvetných akcií proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii zabili alebo zajali takmer 25 jej bojovníkov. V utorok to oznámili americké ozbrojené sily. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) a jeho partneri v Sýrii zabili najmenej sedem členov IS a zvyšných zajali počas 11 misií, ktoré sa uskutočnili medzi 20. a 29. decembrom,“ uvádza sa vo vyhlásení. Zničili aj štyri skrýše zbraní bojovníkov IS.
Pri útoku z 13. decembra v stredosýrskom meste Palmýra osamotený strelec z IS zabil dvoch amerických vojakov a jedného civilistu. Americký prezident Donald Trump v reakcii prisľúbil odvetu a USA a ich spojenci následne spustili proti organizácii údery.
