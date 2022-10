Pri požiari domu v americkom štáte Oklahoma zahynulo osem ľudí

Tulsa 28. októbra (TASR) - Osem ľudí zahynulo vo štvrtok pri požiari v meste Broken Arrow v americkom štáte Oklahoma. Uviedla to miestna polícia, ktorá tento požiar vyšetruje ako viacnásobnú vraždu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Požiar v pokojnej obytnej štvrti bol nahlásený okolo 16.00 h miestneho času (23.00 h SELČ), povedal hovorca miestnej polície Ethan Hutchins. "Pre Broken Arrow je to pochopiteľne šok. Je to bezpečné mesto, ktoré nezažíva takéto niečo každý deň," uviedol.



Hutchins dodal, že prípad sa predbežne vyšetruje ako vražda. "Stále sa zameriavame na uhasenie požiaru a tiež na vyšetrovanie, čo sa obetiam stalo," povedal. K pátraniu po podozrivej osobe alebo osobách sa odmietol vyjadriť, píše agentúra Reuters.



Broken Arrow, v ktorom žije vyše 113.000 obyvateľov, sa nachádza asi 20 kilometrov od mesta Tulsa.