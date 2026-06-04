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STREĽBA NA STREDNEJ ŠKOLE: Hlásia jednu obeť a zranených

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Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Polícia tento incident naďalej vyšetruje. Spoločnosti podľa nej v súčasnosti nehrozí nebezpečenstvo.

Autor TASR
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Washington 4. júna (TASR) - Jeden tínedžer zahynul a ďalšie tri osoby utrpeli zranenia v stredu pri streľbe po odovzdávaní vysvedčení na strednej škole v severnej Kalifornii. K tomuto incidentu došlo podľa polície na parkovisku školského areálu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Obeťou streľby na parkovisku školy Fairfield High je 18-ročná osoba. Zranené sú osoby vo veku 11, 20 a 25 rokov, priblížila polícia. Nie je jasné, aké zranenia tieto osoby utrpeli.

Hovorca tamojšieho školského obvodu pre stanicu CBS News uviedol, že k streľbe došlo po skončení ceremónie odovzdávania vysvedčení. Podľa miestnej policajtky bola polícia na miesto privolaná v stredu okolo 7.15 h miestneho času (štvrtok 4.15 h SELČ).

Muž, ktorý sa na ceremónii zúčastnil, podľa svojich slov počul výstrely v čase, keď na parkovisku prebiehalo fotenie.

Polícia tento incident naďalej vyšetruje. Spoločnosti podľa nej v súčasnosti nehrozí nebezpečenstvo.

AFP konštatuje, že ročne pri streľbách v Spojených štátoch zahynú tisíce ľudí.
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