Vo Filadelfii sa spustila prestrelka, strieľal aj 15-ročný chlapec

Filadelfia 11. apríla (TASR) – V parku v meste Filadelfia na východe USA začali v stredu okolo 14.30 miestneho času po sebe strieľať dve skupiny ľudí. Podľa polície padlo približne 30 výstrelov. Prestrelka sa odohrala v blízkosti miesta, kde ľudia každoročne oslavujú sviatok íd al-fitr, ktorým sa končí pôstny mesiac ramadán. Zatiaľ nie je jasné, či streľba, pri ktorej sa zranili traja ľudia, s oslavami súvisela. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Policajti zadržali päť osôb a na mieste činu boli nájdené štyri zbrane, uviedol komisár filadelfskej polície Kevin Bethel. Jedného podozrivého, 15-ročného chlapca, ktorý mal podľa polície zbraň, polícia postrelila, pričom utrpel zranenie ramena a nohy. Iný muž bol postrelený do brucha a ďalší mladistvý mal zranenie na ruke. Polícia zdôraznila, že nikto neprišiel o život.



Agentúra AP uvádza, že nebolo bezprostredne jasné, čo bolo príčinou streľby.



Podľa úradov sa na podujatí zúčastnilo takmer 1000 ľudí, ktorí začali z miesta streľby v panike utekať. Niekoľko svedkov uviedlo, že sa do parku vrátili pár hodín po streľbe, aby sa pokúsili nájsť svoje topánky či mobilné telefóny, ktoré tam pri úteku do bezpečia zanechali.



"Deväťdesiatdeväť percent účastníkov tohto podujatia boli dobrí ľudia, ktorí sa chceli zabaviť," povedal Bethel a poznamenal, že predstavitelia mesta ponúkli islamskej komunite svoju podporu.