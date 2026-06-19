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USA: Pri útoku armády na plavidlo v Tichom oceáne zahynuli tri osoby
Americká armáda zabila pri úderoch od septembra už viac ako 200 ľudí.
Autor TASR
Washington 19. júna (TASR) - Americká armáda zaútočila vo štvrtok vo východnej oblasti Tichého oceánu na loď podozrivú z pašovania drog. Počas operácie zahynuli tri osoby, uviedlo Južné veliteľstvo armády USA (SOUTHCOM). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa spravodajských informácií sa loď údajne využívala na pašovanie drog a plavila sa po známej pašeráckej trase v Tichom oceáne, uviedlo SOUTHCOM na platforme X. „Počas tejto operácie zahynuli traja muži, ktorí boli členmi narkoteroristických skupín. Žiadny príslušník amerických ozbrojených síl pri tom neutrpel zranenia,“ ozrejmilo veliteľstvo.
Americká armáda zabila pri úderoch od septembra už viac ako 200 ľudí. Na príkaz vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa armáda opakovane zasahovala proti plavidlám v Karibiku a na východe Tichého oceánu v snahe narušiť medzinárodnú sieť pašovania drog. Kritici však tvrdia, že tieto operácie v medzinárodných vodách podľa všetkého nie sú v súlade s medzinárodným právom.
Podľa spravodajských informácií sa loď údajne využívala na pašovanie drog a plavila sa po známej pašeráckej trase v Tichom oceáne, uviedlo SOUTHCOM na platforme X. „Počas tejto operácie zahynuli traja muži, ktorí boli členmi narkoteroristických skupín. Žiadny príslušník amerických ozbrojených síl pri tom neutrpel zranenia,“ ozrejmilo veliteľstvo.
Americká armáda zabila pri úderoch od septembra už viac ako 200 ľudí. Na príkaz vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa armáda opakovane zasahovala proti plavidlám v Karibiku a na východe Tichého oceánu v snahe narušiť medzinárodnú sieť pašovania drog. Kritici však tvrdia, že tieto operácie v medzinárodných vodách podľa všetkého nie sú v súlade s medzinárodným právom.