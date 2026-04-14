< sekcia Zahraničie
USA pri útoku na loď podozrivú z pašovania drog zabili dvoch ľudí
Autor TASR
Washington 14. apríla (TASR) - Armáda Spojených štátov pri útoku na ďalšiu loď podozrivú z pašovania drog vo východnom Pacifiku zabila dvoch ľudí, oznámilo v pondelok Južné velenie ozbrojených síl USA (SOUTHCOM). TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.
Podľa SOUTHCOM-u boli cieľom pašeráci drog pôsobiaci na známych trasách v regióne. „Počas tejto akcie boli zabití dvaja mužskí narkoteroristi. Žiadni príslušníci amerických ozbrojených síl neutrpeli zranenia,“ napísalo velenie na sociálnej sieti X. Od začiatku operácií proti takzvaným „narkoteroristom“ na začiatku septembra tak zahynulo pri podobných útokoch už najmenej 170 ľudí.
Prezident USA Donald Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty sú v „ozbrojenom konflikte“ s kartelmi v Latinskej Amerike, a útoky označuje za nevyhnutné na obmedzenie pašovania drog a úmrtí na predávkovanie. Kritici však spochybňujú zákonnosť aj účinnosť týchto operácií a poukazujú na to, že väčšina fentanylu sa do USA dostáva po súši z Mexika.
