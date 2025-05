USA prijali od Kataru darované lietadlo, využívať ho bude Trump

Washington 21. mája (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth prijal od Kataru lietadlo Boeing 747-8 v hodnote 400 miliónov dolárov ako dar. V budúcnosti by malo slúžiť ako nový prezidentský špeciál Air Force One pre lídra Spojených štátov Donalda Trumpa, uviedlo v stredu ministerstvo obrany. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.



Hovorca Pentagónu Sean Parnell uviedol, že ministerstvo „bude pracovať na zabezpečení náležitých bezpečnostných opatrení“ na lietadle, aby ho Trump mohol bezpečne využívať. Parnell dodal, že lietadlo bolo prijaté „v súlade so všetkými federálnymi pravidlami a predpismi“.



Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání ešte v utorok označil lietadlo za bežný dar v rámci „výmeny medzi dvoma krajinami... (a ako) normálnu vec medzi spojencami“. Zároveň poprel obvinenia z úplatkárstva či snahy zaistiť si väčší vplyv u americkej administratívy.