USA prijmú v nadchádzajúcom fiškálnom roku 125 000 utečencov

Washington 21. septembra (TASR) – Vláda amerického prezidenta Joea Bidena oznámila, že v období od októbra 2021 do septembra 2022, teda počas tzv. fiškálneho roka, Spojené štáty príjmu 125 000 utečencov, čo je dvojnásobok v porovnaní s fiškálnym rokom, ktorý sa práve končí. Informovala o tom agentúra AFP.



Biely dom stanovil navrhovaný nový limit v správe pre Kongres, v ktorej uviedol, že v dôsledku konfliktov, humanitárnych kríz a klimatickej zmeny je na celom svete nebývalý počet vysídlených ľudí.



„Ministerstvo zahraničných vecí dnes potvrdzuje náš záväzok presídľovať utečencov v súlade s našou dlhou tradíciou poskytovania útočiska a príležitostí jednotlivcom utekajúcim pred prenasledovaním," povedal hovorca rezortu Ned Price.



Bývalý americký prezident Donald Trump stanovil horný limit na počet utečencov prijatých do USA pre aktuálny fiškálny rok, ktorý sa končí 30. septembra, na len 15.000.



Biden čelil kritike, keď tento limit po nástupe do funkcie pomaly zvyšoval, nakoniec ho pod tlakom zvýšil na 62.500, píše agentúra AP.



K oznámeniu prišlo v čase, keď sa Washington snaží pomôcť s presídlením v USA tisícom ľudí, ktorí pracovali pre americké sily v Afganistane.



Správa prichádza takisto v čase, keď americké úrady repatriovali tisíce migrantov, ktorí v posledných týždňoch prekročili hranicu s Mexikom a uviazli v meste Del Rio v štáte Texas. Mnohí z nich pochádzajú z Haiti, odkiaľ utiekli v dôsledku politickej nestability, zemetrasení a hurikánov.