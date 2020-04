Primárky v štáte Wisconsin sa konajú aj napriek pandémii COVID-19

Madison 7. apríla (TASR) - Voliči v americkom štáte Wisconsin v utorok nakoniec hlasujú v demokratických a republikánskych primárkach, ktoré mali byť preložené z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AP s tým, že tamojší najvyšší súd ich preloženie zamietol.



Volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 h miestneho času (14.00 h SELČ) a budú otvorené do 21.00 h. Výsledky hlasovania budú na základe rozhodnutia súdu zverejnené najskôr 13. apríla. Voliči vo Wisconsine rozhodujú aj o zložení tamojšieho najvyššieho súdu, uvádza na svojej stránke stanica CNN.



Guvernér štátu Wisconsin, demokrat Tony Evers, v pondelok podpísal dekrét, ktorým primárky preložil predbežne na 9. júna z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.



Najvyšší súd Wisconsinu, v ktorom majú prevahu konzervatívni sudcovia, však dospel k záveru, že Evers nemá právomoci na to, aby o posunutí primárok rozhodol sám.



Najvyšší súd Spojených štátov následne zrušil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý predĺžil čas na odovzdanie hlasov pre voličov rozhodnutých hlasovať inou ako prezenčnou formou. Tieto hlasy musia byť odovzdané do utorkového večera.



Členovia demokratickej strany vo Wisconsine i mimo neho podľa AP žiadali o posunutie primárok.



Americký prezident Donald Trump na Twitteri voličov povzbudil, aby sa zúčastnili na hlasovaní. Predseda Republikánskej strany vo Wisconsine Andrew Hitt zľahčoval význam obáv v súvislosti s pandémiou. Wisconsin zaznamenal do pondelka večera takmer 2500 prípadov ochorenia COVID-19 a 77 úmrtí, pripomína AP.



Demokratický kandidát Bernie Sanders rozhodnutie uskutočniť primárky počas pandémie označil za "nebezpečné". V súboji o nomináciu svojej strany zatiaľ vedie jeho súper, bývalý viceprezident USA Joe Biden.



V najväčšom meste štátu Wisconsin - Milwaukee - museli znížiť počet volebných miestností z pôvodných 180 na päť po tom, ako sa svojej funkcie vzdali tisíce členov volebných komisií. Na pomoc bolo vyslaných viac ako 2500 príslušníkov Národnej gardy.



Primárky plánované na marec a apríl, v ktorých si jednotlivé štáty vyberajú kandidáta na prezidenta USA, už pre nový koronavírus odložilo 15 amerických štátov. Demokrati dokonca predložili aj svoj nominačný zjazd z júla na 17. augusta.



Podľa najnovšej štatistiky Univerzity Johnsa Hopkinsa zomrelo v USA na infikovanie novým koronavírusom alebo súvisiace komplikácie najmenej 11.008 osôb a celkový počet nakazených dosiahol 368.449 prípadov.