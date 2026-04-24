< sekcia Zahraničie
USA: Prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa predĺži o tri týždne
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 24. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok neskoro večer oznámil, že prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa predĺži o tri týždne, a to aj napriek jeho sporadickému porušovaniu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spojené štáty budú spolupracovať s Libanonom, aby mu pomohli chrániť sa pred (militantným hnutím) Hizballáh. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa predĺži o tri týždne,“ uviedol Trump na platforme Truth Social po stretnutí s vyslancami Izraela a Libanonu.
Americký líder zároveň očakáva, že sa s ním izraelskí a libanonskí lídri stretnú v priebehu najbližších týždňov. „Teším sa, že v blízkej budúcnosti privítam izraelského premiéra (Benjamina) Netanjahua a libanonského prezidenta Džúzífa Awna,“ napísal v príspevku.
„Myslím si, že je tu veľká šanca na dosiahnutie mieru. Malo by to byť jednoduché,“ skonštatoval Trump po stretnutí. Novinárom následne povedal, že Irán bude musieť obmedziť financovanie Hizballáhu, píše agentúra Reuters.
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď Hizballáh začal odstreľovať raketami Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára - v prvý deň americko-izraelských leteckých úderov na Irán. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom platí od 16. apríla a pôvodne malo na základe dohody vypršať v nedeľu.
Trump: Spojené štáty sa nikam neponáhľajú, ale Iránu dochádza čas
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty sa s ukončením vojny na Blízkom východe nikam neponáhľajú, ale Iránu už „tikajú hodiny“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mám všetok čas na svete, ale Irán nie – hodiny tikajú!“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Skonštatoval tiež, že „iránske námorníctvo leží na dne mora, ich letectvo je zničené, ich protilietadlové a radarové vybavenie je preč, ich vodcovia už nie sú medzi nami, blokáda je nepriestrelná a pevná a odteraz to bude už len horšie“.
Trump vyjadreniami reagoval na správy denníka The New York Times (NYT) a televízie CNN, ktoré podľa neho informovali, že sa „nevie dočkať“ konca vojny. „Pre tých ľudí, ktorých je teraz menej ako kedykoľvek predtým, ktorí čítajú zlyhávajúci The New York Times alebo sledujú klamlivé správy CNN a myslia si, že sa ‚neviem dočkať‘ konca vojny (ak by sa to tak vôbec dalo nazvať) s Iránom, prosím vedzte, že som v tejto pozícii pod najmenším tlakom,“ uviedol.
Šéf Bieleho domu v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.
Americká lietadlová loď USS George H. W. Bush pripláva na Blízky Východ, oznámila americká armáda vo štvrtok. Celkový počet lodí v regióne sa tak zvýšil na tri, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Lietadlová loď plávala 23. apríla v „oblasti Indického oceánu, ktorú má na starosti Ústredné velenie americkej armády“ (CENTCOM), uviedla armáda v príspevku na platforme X. Zverejnila takisto fotografiu lode s vojenskými lietadlami na palube.
Druhá lietadlová loď (USS Gerald R. Ford) sa nachádzala vo štvrtok v Červenom mori a tretia (USS Abraham Lincoln) je podľa príspevkov CENTCOM, zverejnených na sociálnych sieťach, takisto prítomná v regióne.
K nasadeniu tretej lietadlovej lode na Blízkom východe došlo napriek prímeriu, ktoré zastavilo americko-izraelské útoky na Irán. Každá z lietadlových lodí pláva v sprievode početnej skupiny podporných vojnových plavidiel, píše AFP.
USA: Lietadlová loď USS George H. W. Bush priplávala na Blízky východ
