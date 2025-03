USA: Prímerie v Gaze ešte možno predĺžiť, šanca naň sa však zmenšuje

Washington 19. marca (TASR) - Príležitosť na predĺženie prímeria v Pásme Gazy stále existuje, ale šanca využiť ju sa čoraz viac zmenšuje, uviedlo v stredu americké ministerstvo zahraničných vecí s odkazom na návrh, ktorého výsledkom by okrem iného bolo prepustenie piatich živých izraelských rukojemníkov a "značný" počet palestínskych väzňov. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



"Momentálne máme stále na stole premosťujúci návrh, ktorý by predĺžil prímerie. Príležitosť stále existuje, ale rýchlo sa uzatvára," povedal hovorca ministerstva s tým, že Spojené štáty stoja na strane Izraela.



Návrh, ktorý označil za presvedčivý, predpokladá prepustenie piatich rukojemníkov vrátane izraelského vojaka s americkým občianstvom Edana Alexandra. S jeho oslobodením a odovzdaním tiel štyroch ďalších zajatcov s dvojitým občianstvom militantné hnutie Hamas súhlasilo už predtým.



Izraelská armáda v stredu oznámila, že jej sily po dvoch dňoch leteckých útokov obnovili aj pozemné operácie v Pásme Gazy a prevzali kontrolu nad kľúčovým koridorom Necarim, ktorý oddeľuje sever enklávy od jej zvyšných častí.



Izraelské údery si podľa gazských úradov vyžiadali viac než 400 obetí na životoch. Izraelský minister obrany Jisrael Kac vyhlásil, že útoky budú pokračovať, kým Hamas a jeho spojenci neprepustia všetkých zvyšných rukojemníkov.



Najnovšie kroky Izraela podľa Reuters narušili relatívny pokoj zbraní, ktorý na takmer dva mesiace priniesla dohoda o prímerí uzavretá s Hamasom. Prvá fáza prímeria sa však oficiálne skončila už pred takmer dvoma týždňami a obe strany sa dosiaľ nedohodli na jej pokračovaní či postupe do druhej fázy.