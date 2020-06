Princetonská univerzita odstráni meno exprezidenta USA z názvu fakulty

Princeton 28. júna (TASR) - Prestížna americká Princetonská univerzita sa rozhodla odstrániť meno Woodrowa Wilsona z názvu jednej zo svojich fakúlt. Zdôvodnila to rasistickými názormi tohto 28. prezidenta USA z rokov 1913-1921, informovala v sobotu agentúra AP.



Wilsonovo meno doposiaľ niesla fakulta pre verejné a medzinárodné otázky. Rovnaký problém s názvom fakulty riešila univerzita už pred štyrmi rokmi, vtedy sa však ešte rozhodla exprezidentovo meno v názve ponechať.



Jedna z najprestížnejších amerických univerzít svoje stanovisko prehodnotila v reakcii na vlnu protestov proti rasizmu, ktoré vypukli v USA po májovej smrti Afroameričana Georgea Floyda pri policajnom zásahu v Minneapolise.



Rozhodnutie o premenovaní fakulty oznámil v sobotu prezident univerzity Christopher Eisgruber v liste určenom študentom a pedagógom školy. Členovia univerzitnej správnej rady podľa neho dospeli k záveru, že je "mimoriadne nevhodné", aby bola jedna z princetonských fakúlt pomenovaná po politikovi, ktorý zastával rasistické a segregačné názory.



Woodrow Wilson ako guvernér štátu New Jersey a neskôr ako prezident USA presadzoval rasovú segregáciu. V čase, keď pôsobil ako prezident Princentonskej univerzity, zakázal na nej študovať černošským študentom. Známe sú aj jeho pochvalné vyjadrenia na adresu militantnej rasistickej organizácie Ku Klux Klan.



"Wilsonov rasizmus bol značný a závažný aj v porovnaní so štandardmi jeho doby," uviedol prezident Princetonu Eisgruber. Zdôraznil, že všetci akademici, študenti a absolventi školy "musia byť pevne odhodlaní bojovať proti pliage rasizmu vo všetkých jej podobách".



"Wilsonova" fakulta sa bude odteraz nazývať len Princetonská škola pre verejné a medzinárodné otázky.



V Európe je Woodrow Wilson oceňovaný v súvislosti s emancipáciou malých národov po prvej svetovej vojne. Svojou politikou prispel aj k vzniku Československej republiky v roku 1918. Wilson sa pričinil aj o vznik Spoločnosti národov, ktorá bola predchodkyňou OSN, a v roku 1919 mu bola udelená Nobelova cena za mier.