USA prioritne pošlú protivzdušné strely Ukrajine, oznámil Biely dom

Washington 20. júna (TASR) - Spojené štáty prednostne pošlú protivzdušné strely Ukrajine, ktorá ich potrebuje vo vojne s Ruskom, uviedol vo štvrtok hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP, DPA a Reuters.



Rozhodnutie sa vzťahuje najmä na strely pre systémy protivzdušnej obrany Patriot a NASAMS. "Dodávky týchto striel do iných krajín, ktoré sú v súčasnosti medzi čakateľmi, budú musieť byť posunuté," uviedol Kirby.



Prvú dodávku týchto striel by mali na Ukrajinu dopraviť v najbližších týždňoch. Zmena priorít by podľa Bieleho domu nemala ovplyvniť Taiwan ani Izrael.



Biely dom pripomenul, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas tohto týždňa kritizoval americké dodávky zbraní pre jeho krajinu. "Tie vyjadrenia boli hlboko znepokojujúce a s určitosťou sužujúce v spojitosti s množstvom podpory, ktorú sme poskytli a budeme naďalej poskytovať," uviedol Kirby.