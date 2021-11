USA pripravujú sankcie voči Minsku pre krízu na jeho hraniciach s EÚ

Washington 16. november (TASR) - Spojené štáty v pondelok uviedli, že v koordinácii s Európskou úniou pripravujú nové sankcie namierené proti režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a jeho "neľudskému uľahčovaniu" prílivu migrantov na bielorusko-poľské hranice, informovala agentúra AFP.



Podľa hovorcu amerického ministerstva zahraničných vecí Neda Pricea bude cieľom nových sankcií stále to, aby "Lukašenkov režim prevzal zodpovednosť za pretrvávajúce útoky na demokraciu, ľudské práva a medzinárodné pravidlá".



Podľa Pricea je potrebné, aby Bielorusko "skončilo s niektorými praktikami, ktoré sme mali možnosť vidieť, vrátane používania migračných tokov do Európy ako zbrane".



Price zároveň uviedol, že Moskva má na Lukašenkov režim oveľa väčší vplyv ako akákoľvek iná krajina sveta, "a preto by sme privítali, keby Moskva svoj vplyv využila".



Poľská vláda i Európska únia obviňujú režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že organizuje prevozy migrantov k vonkajším hraniciam EÚ. Chce sa tým podľa nich pomstiť za sankcie, ktoré EÚ zaviedla voči Bielorusku v súvislosti s potláčaním tamojšej opozície a občianskej spoločnosti.



Od leta sa pokúsili prekročiť hranice medzi Poľskom a Bieloruskom tisíce migrantov prevažne z blízkovýchodných krajín postihnutých konfliktami. Napätie sa ešte vyostrilo minulý týždeň po tom, čo poľská pohraničná stráž zabránila hromadným pokusom migrantov o prechod cez hranice. Lukašenko obvinenia z privážania migrantov na hranice s Poľskom odmieta.



Ministri zahraničných vecí krajín EÚ v pondelok dosiahli politickú dohodu o uvalení piateho balíka sankcií voči Bielorusku v súvislosti s migračnou krízou na hraniciach Bieloruska s EÚ. Informoval o tom lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkévičs, podľa ktorého šéfovia diplomacií hovorili aj o perspektíve uvalenia šiesteho balíka sankcií, ak by migračný tlak z Bieloruska pokračoval aj naďalej.