USA priškrtia vojenskú pomoc východnej Európe
Denník Financial Times predtým napísal, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje ukončiť dlhodobé programy vojenskej pomoci pre krajiny susediace s Ruskom alebo ležiace v jeho blízkosti.
Autor TASR
Vilnius 5. septembra (TASR) — Estónsko a Litva potvrdili, že Spojené štáty im výrazne znížia svoju vojenskú pomoc. Americké ministerstvo obrany minulý týždeň informovalo tieto dva pobaltské štáty, že ukončí financovanie programu určeného na nákup vojenského vybavenia vyrobeného v USA, povedal v piatok novinárom Vaidotas Urbelis z litovského ministerstva obrany. Informovala o tom agentúra AFP.
Bývalý litovský minister zahraničných vecí Linas Linkevičius na platforme X uviedol, že tento krok USA by ohrozil bezpečnosť tzv. východného krídla NATO a vyslal by „ďalší povzbudivý signál“ agresorovi, čím mal zrejme na mysli Rusko.
Podľa denníka Washington Post ide o škrty za niekoľko stoviek miliónov dolárov. Zdroje z Bieleho domu pre agentúru AFP uviedli, že toto rozhodnutie bolo konzultované s európskymi krajinami a je v súlade s výkonným nariadením o reorganizácii zahraničnej pomoci USA, ktorý Trump podpísal v januári.
Ukončený program podľa Urbelisa v prípade Litvy pokrýval jednu tretinu až 80 percent celkovej vojenskej podpory. Škrty by však nemali mať žiadny vplyv na prítomnosť amerických vojsk v regióne, ktorá je v USA financovaná z iných rozpočtových položiek.
The US administration's intention to halt European security programs focused on Russia would affect the security of NATO's eastern flank and send yet another encouraging signal to the aggressor. Perhaps these signals are a bit too much?— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 5, 2025
