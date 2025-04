USA prišli v Červenom mori o stíhačku F/A-18E a sedem dronov

Washington 29. apríla (TASR) — Spojené štáty prišli od polovice marca, keď spustili najnovšiu vlnu úderov na pozície jemenských povstalcov húsíov, o sedem viacúčelových dronov MQ-9 Reaper v hodnote niekoľkých desiatok miliónov dolárov. Ďalšiu stratu zaznamenalo v pondelok americké námorníctvo, ktorého stíhačka spadla z lietadlovej lode do Červeného mora, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



„Od 15. marca sme stratili sedem MQ-9,“ citovala AFP amerického predstaviteľa, ktorý nechcel byť menovaný. Nespresnil, čo tieto straty spôsobilo. Dodal, že k poslednej došlo 22. apríla.



Bezpilotné lietadlo MQ-9 Reaper je primárne určené na ničenie mobilných pozemných cieľov, ale vďaka celému spektru senzorov a komunikačných nástrojov je využívané aj na prieskum. USA ich používajú na identifikáciu a zameranie zbraňových systémov húsíov, ktorými útočia na lode v Červenom mori. Jeden kus stojí okolo 33 miliónov dolárov (29 miliónov eur).



Pri incidente so stíhačkou F/A-18E Super Hornet na palube lode USS Harry S. Truman utrpel zranenia jeden vojak. V tom čase bolo lietadlo pripojené lanom k ťažnému vozidlu, keď sa uvoľnilo a spolu s ním spadlo cez palubu. Ako k tomu došlo, sa vyšetruje. Jedno lietadlo tohto typu stojí vyše 67 miliónov dolárov (vyše 58 miliónov eur)



Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v nedeľu uviedlo, že americké sily v Jemene doteraz zasiahli viac ako 800 cieľov a zabili stovky húsíov vrátane členov ich vedenia.



Iránom podporovaní húsíovia začali útočiť na obchodné lode v Červenom mori a Adenskom zálive koncom roka 2023 na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael spustil rozsiahlu vojenskú operáciu, ktorou reagoval na bezprecedentný útok militantného hnutia Hamas na svoje územie zo 7. októbra toho istého roka so stovkami obetí.



USA začali s útokmi na húsíov ešte za prezidenta Joea Bidena. Jeho nástupca Donald Trump povedal, že vojenská operácia proti nim bude pokračovať, kým budú hrozbou pre lodnú dopravu.