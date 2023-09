USA prisľúbili 100 mil. dolárov na podporu medzinárodných síl na Haiti

New York 22. septembra (TASR) - Spojené štáty v piatok prisľúbili 100 miliónov dolárov na podporu vzniku medzinárodných síl pod vedením Kene, ktoré majú obnoviť bezpečnosť na Haiti. USA zároveň vyzvali ostatné krajiny, aby tiež prispeli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken oznámil, že americká vláda poskytne misii logistickú podporu, vrátane spravodajských informácií, leteckej prepravy, komunikačnej a zdravotníckej podpory. Misiu ešte musí schváliť Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN).



Blinken vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo ďalší personál, vybavenie, logistiku, výcvik a financovanie, aby bolo úsilie misie úspešné. Uviedol, že je nevyhnutné, aby Bezpečnostná rada OSN schválila mandát misie čo najskôr. Zároveň zdôraznil, že bezpečnostná pomoc môže byť len časťou úsilia o obnovu Haiti po rokoch korupcie, nezákonnosti, násilia gangov a politického chaosu. Potrebný je tiež pokrok v riešení politickej krízy.



Kenský prezident William Ruto v stredu vyhlásil, že jeho krajina je pripravená viesť medzinárodné vojenské zložky a potlačiť násilie gangov na Haiti. USA uviedli, že predložia návrh na uznesenie OSN o schválení misie. Nespresnili však žiaden časový plán. Medzinárodní lídri a predstavitelia OSN naliehajú na okamžité kroky a poznamenali, že haitský premiér Ariel Henry v októbri požiadal o urýchlené nasadenie zahraničných ozbrojených síl.



V haitskom hlavnom meste Port-au-Prince a v okolitých oblastiach v posledných mesiacoch prudko vzrástlo násilie. Od apríla do júna nahlásili 1.860 zabitých, zranených alebo unesených osôb, čo predstavuje nárast o 14 percent v porovnaní s prvými troma mesiacmi tohto roka.



Odhaduje sa, že gangy v súčasnosti ovládajú až 80 percent hlavného mesta. Ich moc vzrástla od atentátu na prezidenta Jovenela Moisa v roku 2021. Takmer 200.000 Haiťanov bolo kvôli bezpečnosti nútených opustiť svoje domovy. Viac ako 20.000 vysídlených Haiťanov žije v prístreškoch so zlými hygienickými podmienkami, kde gangy lovia deti a snažia sa ich naverbovať.



Gangy sa zmocnili aj kľúčových ciest vedúcich do severných a južných regiónov Haiti a narušili tým distribúciu potravín. Viac ako milión ľudí na Haiti je v núdzovej situácii a viac ako štyri milióny ľudí je vystavených akútnemu hladu, uvádza Svetový potravinový program OSN.