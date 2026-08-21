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USA prisľúbili 57 mil. dolárov hudobnej inštitúcii vo Venezuele
Financie pôjdu na pomoc Hudobnej nadácii Simóna Bolívara (Fundacion Musical Simón Bolívar), známejšej ako El Sistema.
Autor TASR
Caracas 21. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov plánuje v spolupráci s Kongresom poskytnúť finančnú podporu 57 miliónov dolárov (48,8 mil. eur) renomovanej hudobnej inštitúcii vo Venezuele. Informovala o tom vo štvrtok veľvyslanectvo USA, píše TASR podľa agentúry AFP.
Financie pôjdu na pomoc Hudobnej nadácii Simóna Bolívara (Fundacion Musical Simón Bolívar), známejšej ako El Sistema, aby mohla dokončiť centrum pre odbornú prípravu učiteľov a podporiť kultúrno-vzdelávacie programy, uviedlo veľvyslanectvo.
El Sistema, založená v roku 1975, je centrom pre hudobné a umelecké vzdelávanie v juhoamerickej krajine, ktoré v posledných rokoch upadalo vzhľadom na nedostatok investícií.
Americké ministerstvo zahraničných vecí „je hrdé na to, že môže pomôcť oživiť a posilniť túto kľúčovú kultúrnu inštitúciu“, napísalo vo vyhlásení. Zo strany vlády prezident Donalda Trump pôjde podľa neho o súčasť „záväzku voči dlhodobej obnove a ekonomickej stabilizácii Venezuely“.
Po rokoch nepriateľstva a prísnych hospodárskych sankcií USA spolupracujú s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou, ktorá sa ujala moci v januári po zadržaní prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami.
Rodríguezová vládne pod silným tlakom Washingtonu na ekonomické reformy a otvorenie ropného odvetvia Venezuely.
Venezuelu nedávno zasiahlo dvojité zemetrasenie, ktoré spôsobilo rozsiahle škody a vyžiadalo si viac ako 2000 životov. USA po ňom krajine prisľúbili pomoc 300 miliónov dolárov (256,8 mil. eur).
Financie pôjdu na pomoc Hudobnej nadácii Simóna Bolívara (Fundacion Musical Simón Bolívar), známejšej ako El Sistema, aby mohla dokončiť centrum pre odbornú prípravu učiteľov a podporiť kultúrno-vzdelávacie programy, uviedlo veľvyslanectvo.
El Sistema, založená v roku 1975, je centrom pre hudobné a umelecké vzdelávanie v juhoamerickej krajine, ktoré v posledných rokoch upadalo vzhľadom na nedostatok investícií.
Americké ministerstvo zahraničných vecí „je hrdé na to, že môže pomôcť oživiť a posilniť túto kľúčovú kultúrnu inštitúciu“, napísalo vo vyhlásení. Zo strany vlády prezident Donalda Trump pôjde podľa neho o súčasť „záväzku voči dlhodobej obnove a ekonomickej stabilizácii Venezuely“.
Po rokoch nepriateľstva a prísnych hospodárskych sankcií USA spolupracujú s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou, ktorá sa ujala moci v januári po zadržaní prezidenta Nicolása Madura americkými špeciálnymi jednotkami.
Rodríguezová vládne pod silným tlakom Washingtonu na ekonomické reformy a otvorenie ropného odvetvia Venezuely.
Venezuelu nedávno zasiahlo dvojité zemetrasenie, ktoré spôsobilo rozsiahle škody a vyžiadalo si viac ako 2000 životov. USA po ňom krajine prisľúbili pomoc 300 miliónov dolárov (256,8 mil. eur).